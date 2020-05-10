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Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin iddialı konuştu: Yeniden 1 numara olacağım

Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin iddialı konuştu: Yeniden 1 numara olacağım
10.05.2020 09:26 | Son Güncelleme: 10.05.2020 09:36

Fenerbahçe'de formayı genç kaleci Altay Bayındır'a kaptıran Harun Tekin, başarı için çok çalışması gerektiğini vurgulayarak tekrar 1 numara olacağını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Bursaspor'dan transfer ettiği kalecisi Harun Tekin, iddialı açıklamalarda bulundu.

Sezon başında yerini Altay Bayındır'a kaptıran Tekin, "Bundan sonra herkes farklı bir Harun seyredecek. Sosyal yaşamın salgın nedeniyle sekteye uğradığı dönemde durum değerlendirmesi yapma fırsatı buldum. Başarı için daha çok çalışmam gerektiğini anladım. Tekrar 1 numara olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

7 MAÇTA 1 GOL YEDİ

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 resmi maçta görev yapan tecrübeli file bekçisi, kalesinde 1 gol gördü.

Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin iddialı konuştu: Yeniden 1 numara olacağım
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