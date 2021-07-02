Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'de A Takım futbolcuları, sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'de A Takım futbolcuları, sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı. Futbolcuların sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı