Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti
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Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de A Takım futbolcuları, sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'de A Takım futbolcuları, sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneler yapıldı. Futbolcuların sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. 

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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