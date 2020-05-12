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Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, ülkesini özlediğini ve Almanya'da yeniden oynamayı hayal ettiğini söyledi.

Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
12.05.2020 23:11 | Son Güncelleme: 12.05.2020 23:22

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, yeniden ülkesinde forma giymeyi hayal ettiğini dile getirdi.

Bundesliga'da hijyen kavramının iyi olduğunu belirten Kruse, bazı takımların dezavantajda olduklarını ve bunun lig için adil bir durum olmadığını söyledi. Kruse, takımların liglerin devam edip etmeme kararlarını vermeleri gerektiğini belirtti.

Kruse "Artık sezonun ne zaman biteceğini biliyoruz ama yeni sezonun ne zaman başladığını bilmiyoruz. Gelecek yıl Avrupa Şampiyonası olacak, bizim için bir tatil olacak mı? Önceden belirlenmiş bir sürü şey var ama sonunda ne olacağı hiç belli değil." açıklamasını yaptı.

"ALMANYA ÖZLEMİ ÇEKİYORUM"

Alman futbolcu, Bundesliga'ya dönme ihtimali olduğunu belirterek "Yeni deneyimlere açık olsam bile, Almanya'nın özlemini çektiğimi fark ettim. Almanya benim evim. Orada tekrar oynayacağımı hayal edebiliyorum." dedi.

Koronavirüs krizinde hem kendisinin hem de kulüplerin planlama yapmasının pek mümkün olmadığını belirten 32 yaşındaki yıldız"Şu an kulübümde maaşın ödenip ödenmeyeceğini, oyuncu göndermek zorunda olup olmadıklarını ya da oyuncu alıp almayacaklarını bilmiyoruz. Gelecek yıl da buradayım" ifadelerini kullandı.

(Kaynak: Fanatik)

Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
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