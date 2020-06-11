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Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu

Fenerbahçe'de forma bulduğu anlarda gösterdiği performansla, sarı-lacivertli taraftarları kendisine hayran bırakan Ferdi Kadıoğlu'na dünya devi Ajax talip oldu.

11.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:42

Fenerbahçe camiasının gelecekte çok şeyler beklediği isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu'na Ajax kancası... Hollanda basını, Ajax'ın yeni sezon transfer listesinde genç yıldızında da olduğunu yazdı.

Kırmızı-Beyazlı kulübün uzun süredir Ferdi'yi takip ettiği ve kısa süre içinde teklif yapacağı vurgulandı.

FERDİ'NİN YANITI MERAKLA BEKLENİYOR

Hollanda U21 takımının formasını giyen 22 yaşındaki futbolcunun Ajax'tan gelecek bir teklife nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe ile 23 resmi maça çıkan Ferdi, 4 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
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