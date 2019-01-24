Fenerbahçeli Eski Yönetici Müjdeyi Verdi: Serdar Aziz Tamam

Fenerbahçeli eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp, sosyal medya hesabından Serdar Aziz transferinin bittiğini işaret etti.

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili flaş iddia geldi... F.Bahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, sarı-lacivertli kulübün Serdar Aziz'in transferini bitirdiğini ileri sürdü.

Kutlualp'in gece yarısı sosyal medya hesabı twitter'dan "Serdar Aziz tamam" şeklinde ifade paylaştı. Bu mesaj, taraftarları heyecanlandırmaya yetti.

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