Fenerbahçeli Eski Yönetici Müjdeyi Verdi: Serdar Aziz Tamam

FENEV KÜMEYE
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ADSIZ: ali koç var isteselerde düşemezler, türkiyenin sayılı işadamı var arka sağlam düşürürler mi sence
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Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili flaş iddia geldi... F.Bahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, sarı-lacivertli kulübün Serdar Aziz'in transferini bitirdiğini ileri sürdü.
Kutlualp'in gece yarısı sosyal medya hesabı twitter'dan "Serdar Aziz tamam" şeklinde ifade paylaştı. Bu mesaj, taraftarları heyecanlandırmaya yetti.