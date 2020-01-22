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Fenerbahçeli eski futbolcu Giuliano yuvaya dönüyor!

Brezilyalı yıldız, 2017-18 sezonunda Fenerbahçe ile çok iyi bir sezon geçirmiş ve ligde 30 maçta 14 gol atıp, 5 asist yapmıştı.

22.01.2020 08:22 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:04
Fenerbahçeli eski futbolcu Giuliano yuvaya dönüyor!

Brezilyalı yıldız, 2017-18 sezonunda ile çok iyi bir sezon geçirmiş ve ligde 30 maçta 14 gol atıp, 5 asist yapmıştı.


Giuliano, bu performansı sonrası 10.5 milyon Euro bedelle 'ın Al-Nassr takımına transfer oldu.


29 yaşındaki futbolcu, burada da iyi bir futbol sergilese de ülkeye adapte olamadı.


Brezilya'ya dönmeye hazırlanan Giuliano, büyük çıkış yaptığı Gremio ile el sıkıştı, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. (Fanatik)


Giuliano bir dönem Rus ekibi Zenit'te forma giymişti...


Kaynak: Hürriyet


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: Fenerbahçeli eski futbolcu Giuliano yuvaya dönüyor!
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