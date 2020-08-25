Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Jose Sosa transferleriyle ses getiren Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca ile bir araya geldiği öğrenildi.

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe'de yeni gündem Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca oldu.

Sabah Gazetesi'nda yer alan habere göre, Belözoğlu'nun Başakşehir'de birlikte forma giydiği Edin Visca ile İstanbul'da bir restoranda yemekte buluştuğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Ancak sarı-lacivertlilerin, Başakşehir ile yaptığı ilk görüşmenin olumsuz sonuçlandığı öğrenildi. Başakşehir yönetimimin, Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan katılacak olmaları nedeniyle Visca'yı vermeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Edin Visca

F.BAHÇE TAKAS FORMÜLÜNÜ DÜŞÜNÜYOR

Fenerbahçe ise 30 yaşındaki sağ kanadın Başakşehir ile olan sözleşmesinin 2021'de bitecek olmasını avantaj olarak görüyor. Turuncu-lacivertliler de Visca'dan para kazanmak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmek için bu transfere karşılık futbolcu da önermeyi düşünüyor.