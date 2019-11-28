Fenerbahçeli Datome'den kadın takipçisine: Aptal yorumlarını başka yerde paylaş

28.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:26

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Gigi Datome, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından yaptığı bu paylaşımın altına bir kullanıcı, "Kadınların çok dikkatini çekiyorsun Casanova" diye yorum yaptı.

Datome, kadın takipçisine "Bu çok önemli bir konu, aptal yorumlarını başka yerde paylaş." cevabını verirken, yorum çok sayıda beğeni aldı.

İşte o paylaşım;