Fenerbahçeli Datome'den kadın takipçisine: Aptal yorumlarını başka yerde paylaş
Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Gigi Datome, kadın cinayetleriyle ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşıma gelen bir yorum, tecrübeli oyuncunun sinirlenmesine sebep olurken, Datome bu yoruma sert bir dille yanıt verdi.
28.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:26
Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Gigi Datome, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından yaptığı bu paylaşımın altına bir kullanıcı, "Kadınların çok dikkatini çekiyorsun Casanova" diye yorum yaptı.
Datome, kadın takipçisine "Bu çok önemli bir konu, aptal yorumlarını başka yerde paylaş." cevabını verirken, yorum çok sayıda beğeni aldı.
İşte o paylaşım;
Haber Videosu: Fenerbahçeli Datome'den kadın takipçisine: Aptal yorumlarını başka yerde paylaş
HABER YORUMLARI (1)
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Yaya kirmiz isikdan gecmis 108 Lira ceza. Avrupada olsa 10 TL ödersin. Kirmizida durana korne calarlar bizim polis 108 TL ceza yazar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır