Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh, Zorya Luhansk tarihinin en pahalı futbolcusu olacak
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Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh, Zorya Luhansk tarihinin en pahalı futbolcusu olacak

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında Esteghlal takımından transfer edilen Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiraladı. İranlı futbolcu, 1.5 milyon euroluk kiralama bedeliyle Zorya tarihinin en pahalı futbolcusu olacak.

18.09.2020 11:12 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:39

Fenerbahçe'de ayrılıklar sürüyor. Sarı lacivertlilerden ayrılan son isim Allahyar Sayyadmanesh olurken İranlı futbolcu rekor kırdı. Kulüp, geçtiğimiz sezon başında İran'ın Esteghlal takımından transfer edilen Sayyadmanesh'i Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiraladı. Allahyar, transferi gerçekleştiği takdirde kulüp tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı oyuncusu olacak.

SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR

1.5 milyon euro kiralama bedeliyle 1.5 sezonluğuna kiralık gidecek olan golcü futbolunun sözleşmesinde 3.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu yer alacağı vurgulandı.

İSTANBULSPOR'A KİRALANMIŞTI

Geçen sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da kiralık olarak geçiren Allahyar 11 maçta 1 kez ağları sarsmıştı. Genç forvet, Fenerbahçe formasıyla da 4 karşılaşmaya çıktı ancak skor katkısı yapamadı.

Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh, Zorya Luhansk tarihinin en pahalı futbolcusu olacak
Haber Yorumları (8)
OSMAN GÜVEN (CİMBOMLU): Aziz Yıldırım tırnaklarıyla kazıyıp tepelere götürdüğü Fenerbahçe''yi lobilerin kara adamı Ali Koç ne hale getirmiştir. Amacı FB ligden düşürmek ve iç karışıklık çıkarmaktır. Nasıl bir Sivil Toplum Örgütü olduğunu biliyor. Lakin İnşallah ters teperde Fenerli dostlar bu oyuna gelmez. Senin başını yer.
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EMOC: AYIP ARTIK AMA YA @SSOYLU @BAKANKOCA @N. OZDEMİR
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SON OSMANLI: Ya arkadaş bu kadarda olmaz olayın bu kadar düzmece bir iş olduğu aşikar. ukrayna da ve pandemi döneminde 1. 5 milyon artı 3. 5 milyon satın alma ile alacak bir kulüp yok ama kara para nasıl aklanır fenerbahçe iyi biliyor aldığı hiç bir oyuncunun bedelini ve maaşını açıklamayan bir kulüp
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