Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh, Zorya Luhansk tarihinin en pahalı futbolcusu olacak Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında Esteghlal takımından transfer edilen Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiraladı. İranlı futbolcu, 1.5 milyon euroluk kiralama bedeliyle Zorya tarihinin en pahalı futbolcusu olacak.

Fenerbahçe'de ayrılıklar sürüyor. Sarı lacivertlilerden ayrılan son isim Allahyar Sayyadmanesh olurken İranlı futbolcu rekor kırdı. Kulüp, geçtiğimiz sezon başında İran'ın Esteghlal takımından transfer edilen Sayyadmanesh'i Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiraladı. Allahyar, transferi gerçekleştiği takdirde kulüp tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı oyuncusu olacak.

SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR

1.5 milyon euro kiralama bedeliyle 1.5 sezonluğuna kiralık gidecek olan golcü futbolunun sözleşmesinde 3.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu yer alacağı vurgulandı.

İSTANBULSPOR'A KİRALANMIŞTI

Geçen sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da kiralık olarak geçiren Allahyar 11 maçta 1 kez ağları sarsmıştı. Genç forvet, Fenerbahçe formasıyla da 4 karşılaşmaya çıktı ancak skor katkısı yapamadı.