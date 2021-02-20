Fenerbahçe, zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor
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Fenerbahçe, zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor

20.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:56
Fenerbahçe, zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor

Pelkas iyileşti, Gustavo ve İrfan Can'ın antrenman eksiği bulunuyorMustafa AKIN, İstanbul DHA - Fenerbahçe, zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor.

Pelkas iyileşti, Gustavo ve İrfan Can'ın antrenman eksiği bulunuyor

Mustafa AKIN, İstanbul DHA - Fenerbahçe, zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor. Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek sarı-lacivertliler, kaybettiği Galatasaray derbisinden sonra geçen hafta Fatih Karagümrük'ü yenerek yara sarmıştı. İstanbul ekibi, Göztepe'yi de mağlup ederek galibiyet serisi yakalamak hedefinde. Fenerbahçe'de bu karşılaşma öncesinde Pelkas tamamen iyileşirken Mesut Özil'in her geçen hafta performansını artırması da teknik heyetin yüzünü güldürüyor. 

PELKAS DÖNÜYOR, GUSTAVO VE İRFAN CAN HAFTAYA HAZIRSakatlığı sebebiyle takımdan 4 haftadır ayrı kalan Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncularından Dimitris Pelkas, Göztepe maçıyla formasına kavuşacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak antrenman eksiği bulunan Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak kadroda olmayacak. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Mauricio Lemos da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİNDE 5 OYUNCU KART SINIRINDAFenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri durumunda 27'nci haftada Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.FENERBAHÇE İLE GÖZTEPE 54'ÜNCÜ RANDEVUDAFenerbahçe ile Göztepe yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 54'üncü kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.MUHTEMEL 11Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan ve Hüseyin Göçek'in yöneteceği mücadeleye sarı-lacivertli takımın şu 11 ile çıkması bekleniyor: Altay, Sangare, Serdar (Tisserand), Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas (Samuel-Osayi), Mesut, Thiam

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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