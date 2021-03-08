Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Konyaspor maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Konyaspor'u 3-0 yendikleri karşılaşmanın ardından konuştu ve Galatasaray'a tepki gösterdi. Fenerbahçeli futbolculara kolay kart çıkarıldığını belirten Baki, "Marcao diye bir adam var. Herhalde milletvekili oldu. Dokunulmazlığı var. Fenerbahçe'de böyle davranan bir oyuncu olsa şu ortamda ne olurdu?" dedi.

Süper Lig'de Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki açıklamalarda bulundu.

"İLK GELEN SONUÇLAR İYİ"

"İnsan sağlığı, her şeyden önce! Pelkas aldığı darbeler yüzünden kendisi beyin, boyun ve göğüs tomografisi çekildi. İlk gelen sonuçlar iyi. İlk aldığı darbede bayıldı, geçici hafıza kaybı yaşadı. Hastanede şuuru yerine geldi. Kötünün iyisi bir senaryo olduğu ortaya çıktı. Birkaç gün dinlenmesi, müşahede altına alınması gerektiğini söyledi doktor."

"ÇIĞIRTKANLIK YAPIYORLAR"

"Bugün hepimizin istediği özlediği bir ilk yarı izledik. Güçlü bir ilk yarıydı. Skoru da bulduk. Daha da fazla bulabilirdik. İkinci yarıda durağan oynadık ve farkı açtık. Artık hakikaten böyle bağırıyorlar. Adalet istiyoruz diye çığırtkanlık yapıyorlar. Bu artık komedi! Bu camia 2011 yılından beri, bir de 2014'te şampiyon oldu. 7 yıldır şampiyonluğu yok. Hala utanmadan bağırıyor çağırıyor. Fenerbahçe kurşun yediği zaman güle oynaya direksiyon başına geçen. Bu camianın canına kastedildi."

"GECENİN NAKAVTI DİYE BONUS VERİLİR"

"2 haftadır bu takımın oyuncular sedyeyle, ambulansla stadyumdan çıkıyor. Algıyla Türkiye'de kariyer yapanlar var. Bu lobi faaliyetlerinin, bu çığırtkanlığı kimlere yarıyor, kimlere yaramıyor ortada. Spor kamuoyu buna uyansın. Rekabet bir yere kadar. İnsan da biraz utanma olur. Pelkas'a yapılan hareket! Gecenin nakavtı diye boksöre ekstra bonus verilir. Bir kart yok ya. İnsanda insaf utanma olur."

"LOBİCİLER, ALGICILAR AYAKLANDI"

"Ligin boyu kısaldı. Bizim her zaman karşımızda olan lobiciler, algıcılar ayaklandı. Biz tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakıp kol kola girelim. Yeter ki bölünmeyelim. Bütün eleştirileri yönetime yapın. Bu takımı 12 hafta el bebek, gül bebek, omuz omuza her maça uğurlayalım. Az bir dönemeç kaldı."

"25-30 YILDIR ÇÖREKLENMİŞ BİR ZİHNİYET VAR"

"Balık baştan kokar. 1 hakem, 1 MHK başkanı değiştirmekle bu işler düzelmez. Medyada, MHK'de, TFF'de 25-30 yıldır çöreklenmiş bir zihniyet var. Ahmet'i aldık, Veli'yi koyduk diyecek bir Türk futbolu yok ortada. Acınası bir haldeyiz. Utanması gerekenlerin en çok bağırdığı ve en çok hakları aldığı bir dönemden geçiyoruz. Yazıktır."

"HAKEMLERE, FUTBOLCULARA ACAYİP HAREKETLERİ VAR"

"Bizim inancımız sonsuz. Ben burada çıkalım, sahada cenkleşelim, hakem faktörü olmasın şampiyon oluruz. Herkesten çok daha iyiyiz, çok daha motiveyiz. İki hafta üst üste sedyeyle oyuncu uğurluyoruz. Ne sarı kart var, ne de bir gündeme getiren. Artık isim vereceğim. Marcao diye bir adam var. Herhalde milletvekili oldu. Dokunulmazlığı var. Hakemlere, futbolculara acayip acayip hareketleri var. Fenerbahçe'de böyle davranan bir oyuncu olsa şu ortamda ne olurdu?"