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Fenerbahçe'yle davalık olan Max Kruse'nin Union Berlin'de lisansı çıktı

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden ve davalık olan Max Kruse, Almanya'da lisansının çıktığını duyurdu.

02.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:07

Fenerbahçe'den alacakları ödenmediği iddiasıyla olaylı bir şekilde ayrılan ve davalık olan Max Kruse, yeni takımı Union Berlin'de lisansının çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin transferine onay vermediği için maçlara çıkamayacağı yönünde iddialar olan Alman oyuncu, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Lisansım çıktı, haydi başlayalım" ifadelerini kullandı.

Almanya Futbol Federasyonu'nun, davası devam eden oyuncuya geçici lisans verdiği kaydedildi.

Fenerbahçe'yle davalık olan Max Kruse'nin Union Berlin'de lisansı çıktı

160 MİLYON TL'LİK DAVA

Fenerbahçe'nin hukuk ekibi Alman futbolcunun şikayeti üzerine madde madde açıklayarak 5-6 sayfalık savunmasını FIFA'YA gönderdi.

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu ile ilgili karşı hamle yaparak 160 milyon TL'lik FIFA'YA dava açtı.

Pandemi döneminde oyuncu ile kulüp arasındaki itilaflarda FIFA'nın kulüplerin yanında olma yaklaşımı sarı lacivertlilerin en büyük kozu olacak.

Fenerbahçe'yle davalık olan Max Kruse'nin Union Berlin'de lisansı çıktı
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