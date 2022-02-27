Fenerbahçe'yi bin pişman etti! Muhammed'in akılalmaz performansı Süper Lig'de dengeleri değiştirdi
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Süper Lig'in 27. haftasında Giresunspor ateş hattındaki en yakın rakibi Göztepe'yi 3-1 yendi. 6 maç aranın ardından kazanan Karadeniz ekibinde Fenerbahçe'den kiralanan Muhammed Gümüşkaya şov yaptı. 1 gol, 1 asist yapan Muhammed, tüm istatistiklerde en iyisi oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında GZT Giresunspor, Göztepe'yi ağırladı. Çotanak Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Giresunspor 3-1'lik skorla kazandı.
MUHAMMED'DEN 1 GOL, 1 ASİST
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Umut Nayir, 51. dakikada Perez ve 69. dakikada Muhammed Gümüşkaya kaydetti. Umut'a asisti Muhammed yaptı. Göztepe'nin tek sayısı ise 75. dakikada Franco Di Santo'dan geldi.
GİRESUN ÜSTE ÇIKTI
Bu sonucun ardından Giresunspor, 6 maç aradan sonra galibiyet aldı ve 29 puanla 16. sırada yer aldı. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Göztepe ise 27 puanla 17. sırada yer buldu.
Muhammed Gümüşkaya'nın performansı:
- Asist: 1
- Orta isabeti: %75
- Kazanılan ikili mücadele: 10
- Kazanılan hava topu: 3
- Top kapma: 4
- Kilit pas: 3
- En çok ikili mücadeleye giren
- En çok ikili mücadele kazanan
- En çok top kapan
- En yüksek orta isabeti
- En çok kilit pas atan