Fenerbahçe yeni sezon formaları satışa çıktı! Fenerium 2020-2021 yeni sezon Fenerbahçe forması fiyatı! 2020-20201 FB forma tasarımları tanıtıldı!
Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, yeni sezonda giyeceği formaları da satışa sundu. İşte Yeni sezon 2020-20201 FB forma tasarımları! Fenerium 2020-2021 yeni sezon Fenerbahçe formaları!
12.08.2020 11:42 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:29
Fenerbahçe taraftarlarının ve sporseverlerin merakla beklediği 2020-2021 yeni sezon Fenerbahçe forması satışa sunuldu. Fenerbahçe yeni sezon formaları satışa çıktı! Fenerbahçe yeni sezon formaları satışa çıktı! İşte 2020-20201 FB forma tasarımları
FENERİUM 2020-2021 YENİ SEZON FENERBAHÇE FORMALARI
Fenerbahçe, 2020/2021 sezonunda giyeceği formaları Fenerium mağazalarından satışa çıktı. Ancak site kısa sürede yoğunluk nedeniyle çöktü.
Kulüp duyuruyu sabah saatlerinde resmi sitesinden yaptı. Vedat Muriqi'nin katalog çekimlerine katıldığı formaların duyurusunun ardından taraftar büyük ilgi gösterdi.
Yeni sezon Fenerbahçe forması 289 TL'den atışa sunuldu.
İşte, Fenerium 2020-2021 yeni sezon Fenerbahçe formaları: