Fenerbahçe yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak?

Fenerbahçe yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak?
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Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu forma lansmanını sarı-lacivertli taraftarlar heyecanla bekliyor. Peki, Fenerbahçe yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak?

Fenerbahçe'de 2025-2026 sezonu formaları görücüye çıkıyor. Yeni sezonda Adidas ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, gerçekleştireceği lansman ile yeni formalarını taraftarların beğenisine sunacak. Peki, Fenerbahçe yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak?

FENERBAHÇE'NİN 2025-2026 SEZONU FORMA LANSMANI HEYECANI BAŞLIYOR!

Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görmek için gün sayıyor. Adidas ile yapılan iş birliği kapsamında tasarlanan formalar, bugün düzenlenecek özel bir lansmanla tanıtılacak. Peki, forma lansmanı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar!

FENERBAHÇE FORMA LANSMANI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu forma lansmanı, 1 Temmuz Salı akşamı gerçekleşecek. Kulüpten resmi bir açıklama gelmemesine rağmen, etkinliğin saat 20.00'de başlaması bekleniyor. Taraftarlar, şovun sürprizlerle dolu olacağını umuyor.

FORMA LANSMANI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sarı-lacivertlilerin yeni formaları, Fenerbahçe TV (FBTV), kulübün resmi YouTube kanalı, sosyal medya hesapları ve mobil uygulaması üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Lansmanı kaçırmak istemeyen taraftarların bu platformları takip etmesi gerekiyor.

FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Çubuklu forma şu an 4.249 TL fiyatla ön siparişte. Diğer formaların da benzer fiyat aralıklarında olması bekleniyor. Taraftarlar, yeni sezonun tasarımlarını şimdiden kapmak için hazırlık yapıyor.

JHON DURAN LANSMANA KATILACAK MI?

Fenerbahçe'nin transferde anlaştığı Al Nassr'ın yıldız forveti Jhon Duran, özel bir jetle İstanbul'a geldi. Kolombiyalı futbolcu, havalimanından helikopterle ayrılarak sağlık kontrolü için hareket etti. Duran'ın lansmana katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı, ancak taraftarlar sürpriz bir görünüm umuyor.

Fenerbahçe'nin yeni sezon heyecanı başlıyor! Taraftarlar, hem yeni formaları hem de potansiyel yıldız transferlerini görmek için sabırsızlanıyor.

YENİ FORMLAR NE ZAMAN SATIŞTA OLACAK?

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu formaları, lansmanın ardından hemen satışa çıkacak. Klasik çubuklu formanın ön sipariş süreci ise şimdiden başladı. Kulübün açıklamasına göre, İstanbul içi teslimatlar (belirli ilçeler hariç) 2 Temmuz 2025'ten itibaren yapılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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