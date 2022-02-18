Fenerbahçe yeni koç ekibini duyurdu

Fenerbahçe Espor'un Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nde League of Legends vadisinden çifte zafer ile ayrılmasının ardından gelen radikal bir karar ile Fenerbahçe'nin League of Legends koç ekibini güçlendirme kararı alındı. Sarı lacivertli ekip, sosyal medya hesaplarından güncel koç kadrosunu duyurdu.

FENERBAHÇE'NİN KOÇ EKİBİ GÜNCELLENDİ

Fenerbahçe Espor'un resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda güncel koç ekibi kadrosunu paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Koç ekibimiz artık daha güçlü! Takıma hoş geldiniz!" sözlerine yer verildi. Güncellenen kadroda takımın baş koçu Arkhe, strateji koçu Invokid, koçu Narrator, baş analisti Click ve analisti ise Gelabi olarak güncellendi.

FENERBAHÇE ESPOR'UN YENİ KOÇ EKİBİ

Fenerbahçe Espor'un paylaştığı gönderide League of Legends'ta mücadele edecek takımın koç kadrosunu paylaştı. Kadrosuna beş isimle devam edecek Fenerbahçe Espor'un kadrosunda ülkemizden dört isim yer alırken Rus kökenli Vsevolod "Clicker" Tikhomirov da kadroda baş analist olarak yer aldı.