Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Sözleşme bitince kararımızı vereceğiz

Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan menajeri Erkut Söğüt, "Mesut'un 1 sene daha Arsenal kulübüyle sözleşmesi var. Sonrasını zaman gösterecek. Hep beraber bir karar vereceğiz" dedi.

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalini değerlendirdi.

İşte Söğüt'ün açıklamalarından satır başları;

"Herkes şu an Almanya'ya bakıyor. Almanlar bir örnek teşkil edecek. En önemli konu; federasyonların, kulüplerin ve hükumetlerin beraber çalışması. Bu süreçten sonra bonservislerde düşüş yaşanabilir. Kiralama ve takas yönteminin daha fazla kullanılacağını düşünüyorum. Mesut Özil, diğer Premier Lig futbolcuları gibi evinde çalışmalarına devam ediyor. Mesut baba oldu. Şu an onun için hayat çok güzel. Her gün kızının yanında. Mesut'un 1 sene daha Arsenal kulübüyle sözleşmesi var. Sonrasını zaman gösterecek. Hep beraber bir karar vereceğiz."

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?

"Bu konu hakkında konuşamam. Ben aynı zamanda avukatım. Gizlilik hakları var. Mesut'un 1 yıl daha sözleşmesi var. Sözleşmesi bitince bir karar verecek. Hayırlısı neyse o olacak."

"SAHA DIŞINDA DA İNSANLARA ASİST YAPIYOR"

"Mesut Özil'in dünyada son 7-8 senede yaptığı yardımı çok az futbolcu yapmıştır. Mesut, varlıklı bir aileden gelmedi. Her zaman paylaşmak istiyor. Sahada nasıl asist yapıyorsa, saha dışında da insanlara devamlı asist yapan bir insan."

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı ise Mesut Özil hakkında "Mesut Özil'in sözleşmesi bittiği anda transferde Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da üstüme düşeni yaparım. İş oraya geldiği zaman golü atarız diye düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu.

(Kaynak: Hürriyet)