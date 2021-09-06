Fenerbahçe'ye transfer olamayınca dünyası başına yıkıldı! Bustos, kulübünü ağır bombaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe'ye transfer olamayınca dünyası başına yıkıldı! Bustos, kulübünü ağır bombaladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos, Fenerbahçe'ye transfer olmasına izin vermeyen kulübü Independiente'a sitem etti. Bustos, "Anlaşmayı neden bozdular, neden yaptılar anlamadım. Yönetim nedenlerini daha iyi bilir. Çok heyecanlıydım. Kariyerim için büyük adım olacaktı" dedi.

Sporx'in haberine göre; 25 yaşındaki Arjantinli sağ bek Bustos, Fenerbahçe ile anlaşan ama sonrasında cayan kulübüne sitem etti. Bustos, Kanarya'ya transfer olamadığı için çok üzgün.

Fenerbahçe'ye transfer olmasına izin verilmeyen Bustos, kulübüne sitem etti

İşte Bustos'un açıklamaları:

"Independiente son anda fikir değiştirdi ve çok yüksek bir bonservis bedeli istedi. Kulübümün sözleşmesinin son senesindeki bir oyuncu için bu kadar yüksek bonservis bedeli istemesi de çok nadir bir olay. Bana bu yaşananlar çok garip geldi.

"KARMAŞIK BİR HAFTAYDI"

Benim için çok karmaşık bir haftaydı. Türkiye'ye gitmek üzereydim. Transfer için görüşmeler uzun sürmüştü. Fenerbahçe'ye gideceğim için çok heyecanlıydım. Kariyerim ve geleceğim için çok büyük bir adım olacaktı."

Fenerbahçe'ye transfer olamayınca dünyası başına yıkıldı! Bustos, kulübünü ağır bombaladı
F.Bahçeli Pelkas'ın skandal görüntüsü! Kadın gazetecinin yanında idrar yaptı
F.Bahçeli Pelkas'ın skandal görüntüsü! Kadın gazetecinin yanında idrar yaptı
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Diego Rossi'yi, Galatasaray'ın kaptanı Muslera ikna etti
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Diego Rossi'yi, Galatasaray'ın kaptanı Muslera ikna etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Münir Özkul Mesut Akusta Derya Baykal
Spor Diego Max Meyer Burak Elmas Samet Aybaba Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fenerbahçe'ye transfer olamayınca dünyası başına yıkıldı! Bustos, kulübünü ağır bombaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 12:05:55. #1.16#

title