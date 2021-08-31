Fenerbahçe'ye tarihi engel! Halil Dervişoğlu, Galatasaray için bu akşam İstanbul'a geliyor
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Fenerbahçe'ye tarihi engel! Halil Dervişoğlu, Galatasaray için bu akşam İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'ye tarihi engel! Halil Dervişoğlu, Galatasaray için bu akşam İstanbul'a geliyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Kırmızılılar'ın, Halil Dervişoğlu transferini bitirdiği iddia edildi. Gün içinde oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığı haberleri çıkmıştı. Ancak Aslan'ın devreye girdiği ve Halil'i kadroya kattığı öne sürüldü.

Ajansspor'un haberine göre Halil Dervişoğlu, Galatasaray forması giyecek. Oyuncunun bu akşam İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Fenerbahçe'ye tarihi darbe! Halil Dervişoğlu, Galatasaray için bu akşam İstanbul'a geliyor

AİLESİ GALATASARAYLI

Halil'in ailesinin koyu Galatasaraylı olduğu ve Fenerbahçe transferine engel olduğu iddialar arasında. Önümüzdeki saatlerde Halil transferinde başka gelişmeler de yaşanabilir.

Fenerbahçe'ye tarihi darbe! Halil Dervişoğlu, Galatasaray için bu akşam İstanbul'a geliyor
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Fenerbahçe'ye tarihi engel! Halil Dervişoğlu, Galatasaray için bu akşam İstanbul'a geliyor - Haberler Spor
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