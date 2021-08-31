Fenerbahçe'ye tarihi engel! Halil Dervişoğlu, Galatasaray için bu akşam İstanbul'a geliyor
Sarı-Kırmızılılar'ın, Halil Dervişoğlu transferini bitirdiği iddia edildi. Gün içinde oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığı haberleri çıkmıştı. Ancak Aslan'ın devreye girdiği ve Halil'i kadroya kattığı öne sürüldü.
Ajansspor'un haberine göre Halil Dervişoğlu, Galatasaray forması giyecek. Oyuncunun bu akşam İstanbul'a geleceği iddia edildi.
AİLESİ GALATASARAYLI
Halil'in ailesinin koyu Galatasaraylı olduğu ve Fenerbahçe transferine engel olduğu iddialar arasında. Önümüzdeki saatlerde Halil transferinde başka gelişmeler de yaşanabilir.