Fenerbahçe'ye tarihi engel! Halil Dervişoğlu, Galatasaray için bu akşam İstanbul'a geliyor

Sarı-Kırmızılılar'ın, Halil Dervişoğlu transferini bitirdiği iddia edildi. Gün içinde oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığı haberleri çıkmıştı. Ancak Aslan'ın devreye girdiği ve Halil'i kadroya kattığı öne sürüldü.