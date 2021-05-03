Fenerbahçe'ye sürpriz telefon: Alo Emre ağabey, ben Vedat Muriqi
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Fenerbahçe'ye sürpriz telefon: Alo Emre ağabey, ben Vedat Muriqi

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Lazio'da umduğunu bulamayan Vedat Muriqi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu arayarak dönmek istediğini söyledi. Emre Belözoğlu'nun, Vedat'ın bu çağrısını olumlu karşıladığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçeli kurmaylar harekete geçti. Vedat'ın kiralık olarak kadroya katılabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de yeni sezon için yapılacak transferler masaya yatırılırken önemli bir gelişme yaşandı. Geçen yıl Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, sportif direktör ve teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nu telefonla aradı ve Sarı-Lacivertli kulübe dönmek istediğini söyledi.

Fenerbahçe'ye sürpriz telefon: Alo Emre ağabey, ben Vedat Muriqi

"DAHA FAZLA ISRAR ETMENİN ANLAMI YOK"

Takvim'in haberine göre; Vedat Muriqi, Emre Belözoğlu'na şunları söyledi: İstediğim ortamı bulamadım. Daha fazla ısrar etmenin çok da bir anlamı yok. Eğer beni tekrar aranızda görmek isterseniz, ben hazırım

SATIN ALMA ZOR

Emre Belözoğlu'nun da Vedat Muriqi'ye çok olumlu yaklaştığı ve konuyu yönetimle paylaştığı da gelen haberler arasında. Ancak Vedat için satın alma değil kiralama seçeneği masada olacak.

TEK ÇIKAR YOL KİRALIK

UEFA ile FFP anlaşması devam eden Fenerbahçe'nin, Vedat'ın yıllık ücretini vermeyi kabul edeceği, makul bir kiralama fiyatı ile Lazio'nun kapısını çalacağı da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'ye sürpriz telefon: Alo Emre ağabey, ben Vedat Muriqi
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