Fenerbahçe'ye Rapaic Piyangosu!

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic, Sarı Lacivertli kulübün 21 yaş altı takımında forma giyiyor.

Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan 20'lik genç yeteneğe İtalya Serie A'dan iki kulübün talip olduğu iddia edildi.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın paylaştığı özel habere göre 1997 doğumlu santrfor için Torino ve Parma kulüpleri devreye girdi.

Haberde Torino kulübünün sportif direktörü Gianluca Petrachi, Milan Rapaic'le yakın ilişkilerini kullanarak Boris'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade edildi. (Fanatik)