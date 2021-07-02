Fenerbahçe'ye hoca gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi reddetti
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Fenerbahçe'ye hoca gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi reddetti

Fenerbahçe'ye hoca gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi reddetti
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Sarı-Lacivertliler yabancı hoca getirmekte zorluk yaşıyor. Palmeiras'ın 42 yaşındaki hocası Abel Ferreira'nın Fenerbahçe'den gelen teklifi geri çevirdiği belirtildi. Brezilya basınından UOL, 42 yaşındaki hocanın 3 milyon euroluk öneriye rağmen ret cevabı verdiğini yazdı.

Uzun zamandır teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin Brezilya'da yaptığı operasyonda da başarılı olamadığı belirtildi.

Brezilya basınından UOL'den Bruno Andrade'nin haberine göre Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz hafta Palmeiras'ın teknik direktörü Abel Ferreira ile temasa geçti.

"3 MİLYON EUROYU REDDETTİ"

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adama senelik 3 milyon eurodan 2 yıllık kontrat önerdiği ancak bu teklifin kabul görmediği kaydedildi. F.Bahçe'nin önümüzdeki günlerde alternatif isimlerden olumlu yanıt alamaması durumunda tekrar genç hocaya yönelebileceği de belirtildi.

Fenerbahçe'ye hoca gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi reddetti

COPA LİBERTADORES ŞAMPİYONU

Kasım 2020'den bu yana Palmeiras'ta görev yapan 42 yaşındaki teknik adam, Libertadores Kupası'nı kazandı. Ferreira daha önce Sporting, Braga ve PAOK'ta da görev aldı. Abel Ferreira, Palmeiras'ın başında 2019-20 sezonunda Copa Libertadores şampiyonu oldu. Genç hoca Brezilya'da mutlu ve şu anda ayrılmayı düşünmüyor.

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Haber Yorumları (1)
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