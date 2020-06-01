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Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, adı son günlerde Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı. Sarı kırmızılıların listesinde Enes Ünal ile Umut Meraş da bulunuyor.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti
01.06.2020 23:38 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:42

Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 3 milli yıldızı gözüne kestirdi. Sarı-Kırmızılı yönetim Enes Ünal, Umut Meraş ve Nuri Şahin'le ilgili çalışmalara start verdi. Fatih Terim 3 yıldızla bizzat görüşerek transfer için devreye girdi.

Alınan bilgilere göre yönetim hemen çalışmalara başladı. Galatasaray, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan Nuri Şahin'in menajeriyle temasa geçerek ilk görüşmeyi yaptı.

ENES VE UMUT KİRALANACAK

Cimbom, Enes Ünal ve Umut Meraş için de kiralama formülünü devreye sokmayı hedefliyor. Hem Villarreal hem de Le Havre ile pazarlıklar kısa sürede başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Nuri Şahin ile sarı lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti.

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