Fenerbahçe, voleybol tarihinin en pahalı transferini yapıyor! Dünyanın en iyisi Egonu'ya çılgın rakam
Fenerbahçe Opet, Paola Egonu'yu reklerine bağlamaya hazırlanıyor. Dünyanın en iyisi olarak gösterilen İtalyan pasör çaprazına sezonluk 1,5 milyon euro önerildi. Bu transfer gerçekleşirse voleybol tarihinin 'en pahalı' imzası olacak.
Sarı-Lacivertliler'in Kadın Voleybol Takımı gözünü kararttı. Fenerbahçe, Tokyo'ya, Avrupa Şampiyonası'na ve Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Imoco ve İtalya'nın yıldızı Paola Egonu'ya kanca attı. Eczacıbaşı'nda oynayan Boskovic ile dünyanın en iyisi olarak gösterilen Egonu'ya sezonluk 1.5 milyon euro önerildi.
La Gazzetta dello Sport'taki habere göre; Fenerbahçe, Egonu'ya 4 yıl için 6 milyon euro teklif etti. Kulüp yetkilileri Fenerbahçe'nin teklifinden dolayı rahatsız.
Fenerbahçe'nin yaptığı bu teklifin voleybol tarihinde bir benzeri yok. Egonu, Fenerbahçe'ye imza atarsa tarihin en pahalısı olacak.
22 yaşındaki Egonu, 2021'de CEV Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası, İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası zaferleri yaşadı. Egonu, oynadığı her alanda 'en değerli' oyuncu seçildi.
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