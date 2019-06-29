Fenerbahçe, Victor Lapena ile anlaştı
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, İspanyol koç Victor Lapena'yı takımın başına getirdi.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda, Fransız Valerie Garnier ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlüğe 44 yaşındaki İspanyol koç Victor Lapena getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Nadezhda Orenburg ile EuroCup'ı kazanan başantrenör Victor Lapena Fenerbahçemizde! Ailemize hoş geldin Victor" denildi.
Kaynak: DHA
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