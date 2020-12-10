Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinden 1 milyon euro daha kazandı
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Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinden 1 milyon euro daha kazandı

10.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:24

Sezon başında Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Kosovalı forvet Vedat Muriqi, sarı-lacivertli takıma para kazandırmaya devam ediyor. Son olarak Lazio'nun, Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamasıyla Fenerbahçe, bonus maddesinden yararlanma hakkı elde etti.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriqi'i 17.5 milyon Euro bedelle bu sezon başında İtalyan ekibi Lazio'ya göndermişti.

Kosovalı golcü, sarı-lacivertli takımın önemli isimlerinden biri olsa da elde edilen bonservis geliri Fenerbahçe'yi rahatlatmış ve sarı-lacivertliler transferde daha rahat adımlar atmıştı. 26 yaşındaki golcünün İtalya macerası iyi başlamazken; Muriqi, önce koronavirüse yakalandı ardından da sakatlık geçirdi.

1 MİLYON EURO DAHA KAZANDILAR

Başkent ekibinde bu sezon 8 karşılaşmada forma giyebilen Kosovalı yıldız, henüz gol atma başarısı gösteremedi. Ancak Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye para kazandırmaya devam ediyor.

Lazio, önceki gece Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile 2-2 berabere kalarak ve gruplardan çıkma başarısı elde etti. Bundan dolayı Fenerbahçe, Muriqi'in Lazio'ya transferinde yapılan anlaşma gereği 1 milyon Euro'yu (9.5 milyon TL) daha kasasına koydu. Kosovalı golcü Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta görev almış ve 125 dakika sahada kalmıştı.

(Akşam)

Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinden 1 milyon euro daha kazandı
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