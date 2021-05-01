Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu
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Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u 7-0'lık tarihi bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla şampiyonluk yolunda son 3 haftaya büyük bir avantajla giren Beşiktaş'ı sosyal medyada Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar "Bir Fenerbahçeli/Galatasaraylı olarak" başladıkları paylaşımlarla tebrik etti.

Beşiktaş, Hatayspor'a tarihi bir fark atarak 7-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı. Şampiyonluk yolunda adeta gövde gösterisi yapan siyah-beyazlılar ezeli rakiplerinin taraftarlarından sosyal medyada övgü aldı.

TREND OLDU

"Bir Fenerbahçeli/Galatasaraylı" şeklinde başlayan paylaşımlar sosyal medyada gündeme otururken, bu paylaşımlarda taraftarlar Beşiktaş'ı tebrik etti.

İşte o paylaşımlardan bazıları şöyle:

Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu
Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu
Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu
Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu
Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu
Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu
Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu
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