Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u 7-0'lık tarihi bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla şampiyonluk yolunda son 3 haftaya büyük bir avantajla giren Beşiktaş'ı sosyal medyada Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar "Bir Fenerbahçeli/Galatasaraylı olarak" başladıkları paylaşımlarla tebrik etti.