Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşinden koşturan Bolasie, Rizespor'la anlaşmaya vardı
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşinden koşturan Bolasie, Rizespor'la anlaşmaya vardı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, Everton'la mukavelesi biten Yıldız oyuncu Yannick Bolasie ile her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı uzun süre peşinden koşturan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun yolu rötarlı da olsa Türkiye'yle kesişti. Bolasie'nin 15 Temmuz'da Rize'de olacağı belirtildi.

Anadolu kulüpleri İstanbul devlerinin gündemine gelen futbolcuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Son iki transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi peşinden koşturan Bolasie, Rizespor'la her konuda anlaşmaya vardı. Everton'la mukavelesi biten 32 yaşındaki kanat oyuncusuna iki ezeli rakibin ilgisi olduğu biliniyordu ancak futbolcunun tercihi çok başka oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşinden koşturan Bolasie, Rizespor'la anlaşmaya vardı

29 MİLYON EURO ÖDENDİ

Kariyerinin büyük bölümünü Premier Lig'de geçiren Bolasie, 2016'da C.Palace'tan 29 milyon euroya Everton'a geçmişti. Sonrasındaki sakatlıklar istikrarını kötü etkiledi, çeşitli takımlara kiralandı. 2019 yazında Fenerbahçe, 2020'de ise Galatasaray'ın girişimi oldu. Fakat Everton onu başka kulüplere gönderdi. Bolasie gecikmeli de olsa Türkiye'nin yolunu tuttu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşinden koşturan Bolasie, Rizespor'la anlaşmaya vardı
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