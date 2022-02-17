Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag'ı ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında Ülker Stadı'nda Slavia Prag'ı konuk ediyor. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, sahasında Çekya ekibini yenerek rövanş öncesi avantajlı bir skor almak istiyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de takımda tedavisine devam edilen İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımdaki yerlerini alamayacak. Elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen ve özel maskeyle çalışmalara başlayan Serdar Dursun ile sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Mesut Özil'in ise kadroda yer alması bekleniyor. Slavia Prag'da ise sakatlığı bulunan Lukas Masopust, İstanbul'a getirilmedi.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Kim, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Sosa, Osayi-Samuel, Zajc, Pelkas, Valencia.

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes,Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Olayinka, Sor