Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag'ı ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Slavia Prag'ı konuk ediyor. Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan ve Türkiye Kupası'ndan elenen sarı-lacivertliler, Avrupa'da yoluna devam etmek için bu maçta mutlak galibiyet hedefliyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında Ülker Stadı'nda Slavia Prag'ı konuk ediyor. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, sahasında Çekya ekibini yenerek rövanş öncesi avantajlı bir skor almak istiyor.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Fenerbahçe'de takımda tedavisine devam edilen İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımdaki yerlerini alamayacak. Elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen ve özel maskeyle çalışmalara başlayan Serdar Dursun ile sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Mesut Özil'in ise kadroda yer alması bekleniyor. Slavia Prag'da ise sakatlığı bulunan Lukas Masopust, İstanbul'a getirilmedi.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Kim, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Sosa, Osayi-Samuel, Zajc, Pelkas, Valencia.
Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes,Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Olayinka, Sor