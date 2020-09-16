Fenerbahçe, Udinese'li Okaka'yı transfer etmek istiyor
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Fenerbahçe, Udinese'li Okaka'yı transfer etmek istiyor

Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'in takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışlarına hız veren Fenerbahçe'nin Udinese'nin golcü futbolcusu Stefano Okaka'yı gündemine aldığı öğrenildi.

16.09.2020 21:20 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:31

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Udinese forması giyen Stefano Okaka ile temas geçti.

TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı lacivertliler, aradığı golcüyü İtalya'da buldu. Fenerbahçe, Udinese'nin İtalyan futbolcusu Stefano Okaka için girişimlere başladı.

Geçtiğimiz sezonun İtalya'nın Udinese takımında geçiren 31 yaşındaki forvet, siyah beyazlılarla çıktığı 33 maçta 8 gol ve 2 asiste imza attı.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Piyasa değeri 3 milyon euro olan Stefano Okaka'nın Udinese ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe, Udinese'li Okaka'yı transfer etmek istiyor
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