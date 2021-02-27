Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasına hazır
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Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasına hazır

27.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:55
Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasına hazır

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı ifade edildi. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Kulüp başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki'nin de antrenmanı takip ettiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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