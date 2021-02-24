Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un yerine Okan Buruk'un geleceği iddiası
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un yerine Okan Buruk'un geleceği iddiası

24.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:27
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un yerine Okan Buruk'un geleceği iddiası

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Emre Belözoğlu'nun kulüpte hakimiyet kurmak için Bulut'u teknik direktör yaptırdığı öne sürüldü. Kulüp tarafından yapılan açıklamada takımın Erol Bulut ile yola devam edileceği aktarıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe'de kazan kaynıyor. Şampiyonluk yarışından kopmamasına rağmen oynanan kötü futbol eleştirilerin odağındayken Teknik Direktör Erol Bulut'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Emre Belözoğlu'nun kulüpte hakimiyet kurmak için Bulut'u teknik direktör yaptırdığı öne sürüldü.

"KENDİ HAKİMİYETİ OLSUN DİYE GETİRDİLER"

Haber Global ekranlarında yayınlanan Kontra programında maçı değerlendiren spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Fenerbahçe yönetimini sert sözlerle eleştiren Çelikler, "Emre Belözoğlu, kendi hakimiyeti fazla olsun diye Erol Bulut'u getirdiğini düşünüyorum ben. Israrla arkasında bu yüzden durulduğunu düşünüyorum. Manuel Pellegrini gelseydi Volkan Demirel saha kenarında olabilir miydi? Selçuk Şahin tribünde olabilir miydi? Nerede Mehmet Aurelio. Yarın öbür gün Arsene Wenger gelse bunların böyle şeyi olur mu? Olmaz. Burası da Fenerbahçe" yorumunu yaptı.

KULÜP, İDDİALARI YALANLADI

Başakşehir'i şampiyon yapan ve geçtiğimiz haftalarda görevinden ayrılan Okan Buruk'un Fenerbahçe ile adı anılırken, sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili açıklama geldi. TV100 ekranlarındaki VAR Odası programında Emre Bol, Fenerbahçe'ye iddiaları sordu ve Erol Bulut ile yola devam edileceği yönünde yanıt alındığını kaydetti. Emre Bol, "Fenerbahçeli bir yönetici ile konuştum. 'Hayır öyle bir şey yok. İlk kez senden duyuyorum. Erol Bulut ile yolumuza devam ediyoruz' dedi." şeklinde bilgi verdi.

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