Fenerbahçe, teknik direktör Lucien Favre'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe, teknik direktör Lucien Favre'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de yeni sezon için hoca arayışı son sürat devam ediyor. Kanarya'nın uzun süredir peşinde olduğu ve adını sır gibi sakladığı teknik direktörün Lucien Favre olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe, İsviçreli teknik adamla bir dizi görüşme gerçekleştirdi fakat sözleşme maliyeti nedeniyle bu birliktelik gerçekleşmedi. Favre, bonuslar ile birlikte yılda 4.5 milyon eurodan fazla kazanıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, sezon sonuna kadar görev yapmak üzere sportif direktör Emre Belözoğlu getirilmişti. Önümüzdeki sezon için dünyaca ünlü bir teknik direktörle çalışmak isteyen sarı-lacivertli camianın listesindeki bir numaralı hoca olan Lucien Favre ile imzadan son anda vazgeçildi.

GİZLİ GÖRÜŞME ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni hedefi ve kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler basına yansıdı. Bir dönem Türkiye'de görev alan Slaven Bilic'in yardımcılığını yapan ve şu anda Alman devi Borussia Dortmund'da teknik adamlık görevini üstlenen Edin Terzic'in görevi devraldığı isim Lucien Favre ile Fenerbahçe'nin yaptığı gizli görüşme ortaya çıktı.

BUNDESLIGA'DA 393 MAÇA ÇIKTI

Almanya Bundesliga'da 3 takım çalıştıran Favre, bu takımlarla toplamda 393 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda rakiplerini tam 197 maçta mağlup etmeyi başarırken 81 karşılaşmada sahadan 1 puanla ayrıldı.

İMZADAN VAZGEÇİLDİ

Avrupa basınında yer alan habere göre, Kariyerinde Almanya, İsviçre ve Fransa dışında bir kulüp takımı çalıştırmayan teknik adamla yeni sezon öncesi görüşen Fenerbahçe, sözleşme şartlarının konuşulduğu sırada imzadan vazgeçti.

BONUSLAR İLE BİRLİKTE 4.5 MİLYON

Borussia Dortmund'u çalıştırdığı sürede bonuslar ile birlikte yılda 4.5 milyon eurodan fazla kazanan teknik adamın buna benzer bir ücreti Fenerbahçe'den de talep ettiği, bu miktarı yüksek bulan yönetimin ise Lucien Favre'nin bu hamlesi sonrasında alternatif isimlere yönlendiği belirtildi.

Fenerbahçe, teknik direktör Lucien Favre'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti
Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil sonraki maçta oynayacak mı?
Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil sonraki maçta oynayacak mı?
Fenerbahçe - Denizlispor canlı takip! Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe - Denizlispor kaç kaç?
Fenerbahçe - Denizlispor canlı takip! Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe - Denizlispor kaç kaç?
Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Hande Erçel Burak Sergen
Spor Diego Gökhan Töre Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, teknik direktör Lucien Favre'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 15:13:30. #1.15#
title