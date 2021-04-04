Fenerbahçe teknik direktör kararını verdi! Joachim Löw ile görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'la yollar ayrıldıktan sonra takımın başına sezon sonuna kadar teknik sorumlu sıfatıyla Emre Belözoğlu getirilmişti. Sarı-lacivertliler yeni sezon için hoca kararını verdi. Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu, Joachim Löw konusunda hemfikir oldu. Alman teknik adam ile görüşmeler başlıyor.

Fenerbahçe yeni sezon için hoca kararını verdi. Başkan Ali Koç ve teknik sorumlu Emre Belözoğlu takımın başına yeni sezonda Joachim Löw'ü getirmek istiyor. Belözoğlu'nun yardımcılığına, uzun yıllar Almanya'da çalışmış Erdinç Sözer'in getirilmesi de bu iddiaları güçlendiriyor.

KOÇ VE BELÖZOĞLU'NUN AKLINDAKİ İLK TEKNİK DİREKTÖR LÖW

Uzun süredir takımda Alman ekolünü uygulamaya sokmak isteyen Başkan Ali Koç, Mesut Özil'in transferi sonrası bir de Sözer'i teknik ekibin içine sokarak, bu anlamda ikinci adımını attı. Almanya'da Bruno Labbadia'nın yardımcılığını yapan Sözer'in, gelecek sezon da yardımcılık görevini üstlenmesi beklenirken, teknik direktörlük koltuğuna da bir Alman'ın geçmesi planlanıyor. İşte bu doğrultuda en iyi ismi getirmek isteyen Koç ve Belözoğlu'nun aklındaki ilk hoca, elbette Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw.

FENERBAHÇE GİRİŞİMLERE BAŞLIYOR

Panzerler'le büyük başarılar yakalayan ve EURO 2020 sonrasında görevinden ayrılma kararı alan Löw'ün, yeniden Sarı-Lacivertli renklerle buluşması için gerekli hamlelerin yakın zamanda yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE VE ADANASPOR'U ÇALIŞTIRDI

1998-99 sezonunda Kanarya'nın başında olan 61 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye'de ayrıca Adanaspor'u çalıştırdı. Artık kulüp takımı çalıştırmaya sıcak bakan Löw'ü, Avrupa'dan da başka kulüplerin istediği konuşulurken, Fenerbahçe yönetiminin ise onu yeniden kulübe kazandırmak adına tüm imkanları kullanacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

(FANATİK)