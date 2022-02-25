Fenerbahçe tarihinin en kötü transferlerinden biriydi! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe tarihinin en kötü transferlerinden biriydi! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe tarihinin en kötü transferlerinden biriydi! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor

Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük döneminde Fenerbahçe'ye transfer edilen Mauricio Lemos beklentilerin çok altında kalmış ve sezon başında 1 yıllığına Beerschot'a kiralanmıştı. Belözoğlu'nun Uruguaylı savunmacıyı Başakşehir'e getirmek için harekete geçtiği ve yeni sezonda kadroya katacağı öğrenildi.

Başakşehir, Fenerbahçeli Mauricio Lemos için devrede. Turuncu-lacivertlilerde yönetim, Emre Belözoğlu'nun talimatıyla Uruguaylı savunmacıyı kadroya katmak için harekete geçti.

FENERBAHÇE'YE EMRE BELÖZOĞLU GETİRMİŞTİ

Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürüttüğü dönemde Sarı-Lacivertlilere transfer ettiği Mauricio Lemos'u şimdi de Başakşehir'e getiriyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alexandru Epureanu ve Bordeaux'nun ciddi şekilde talip olduğu Youssouf Ndayishimiye ile yollarını ayırmaya hazırlanan Başakşehir, Mauricio Lemos'u kadrosuna katacak. Hatırlanacağı üzere 26 yaşındaki Uruguaylı stoper, Emre Belözoğlu'nun özel isteğiyle transfer edilmişti.

Fenerbahçe tarihinin en kötü transferlerinden biriydi! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyorMauricio Lemos

1 YILLIĞINA BEERSCHOT

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye yaptığı tartışılan transferlerden Mauricio Lemos'un yeni sezonda Başakşehir forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Lacivertlilerin İspanya 2. Lig ekibi Las Palmas'tan 1,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Lemos, bekleneni verememiş ve yeni sezon öncesi 1 yıllığına Beerschot'a kiralanmıştı.

Haberler.com - Spor

Emre Belözoğlu, Başakşehir, Süper Lig, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title