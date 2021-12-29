Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Kısa sürede binlerce tweet atıldı

Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından henüz takımın başına geçecek ismin açıklanmadığı Fenerbahçe'de dünyaca ünlü başka bir Portekizli teknik adam gündeme geldi: Jorge Jesus...

TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Ülkesinin Jose Moruinho'nun ardından en popüler teknik direktörlerinden biri olan Jesus'un dün sabah Benfica'dan ayrılma kararı alması yeni hocalarını bekleyen Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

TARAFTAR BİNLERCE TWEET ATTI

Kariyeri başarılarla dolu olan 64 yaşındaki teknik adam, ayrılık haberinin ortaya çıkmasının ardından Türkiye gündemine yerleşti ve sarı lacivertli taraftarlar Jesus ile ilgili binlerce tweet attı.

TAKIMDAN OLAYLI BİR ŞEKİLDE AYRILDI

Benfica'nın Portekiz Kupası son 16 turunda ezeli rakibi Porto'ya 3-0 yenildiği maçın ardından takım kaptanlarından Pizzi ile tartışma yaşayan Jesus'un oyuncuyu kadro dışı bırakması sonrasında diğer futbolcuların dünkü idmana çıkmayı reddettiği öne sürüldü. Bu yaşananların ardından ayrılma kararı alan Jesus'un adının Fenerbahçe ile anılması bile taraftarlarla heyecan yaratırken gözler yönetimin atacağı adımlara çevrildi. Ancak Brezilya'da büyük başarılara imza attığı Flamengo'nun Jorge Jesus'u yeniden takımın başına getirmek istediği iddia edilirken, deneyimli teknik adamın kararının ne olacağı merakla bekleniyor.

TAM BİR KUPA CANAVARI

Kariyeri boyunca 17 takımda çalışan Jorge Jesus toplamda 16 kupa kazanırken, çalıştığı 3 farklı ülkede de kupa alma başarısı gösterdi. En başarılı performansına Benfica'da ve Brezilya'da Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde imza attı. Benfica ile 3 kez ligde şampiyonluk yaşarken; 5 kez Lig Kupası, 1 Portekiz Kupası ve 1 de Portekiz Süper Kupası kazanmayı başardı. 2018-19'da Flamengo'da Serie A şampiyonluğu yaşayan deneyimli teknik adam, hem Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi Libertadores Kupası'nı kazanarak kıtanın en büyüğü oldu hem de Güney Amerika Süper Kupası'nı kulübe kazandırdı.

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