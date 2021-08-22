Fenerbahçe taraftarının Samatta'ya tahammülü kalmadı! Top her ayağına geldiğinde tribünde kıyamet kopuyor
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Fenerbahçe taraftarının Samatta'ya tahammülü kalmadı! Top her ayağına geldiğinde tribünde kıyamet kopuyor

Fenerbahçe taraftarının Samatta'ya tahammülü kalmadı! Top her ayağına geldiğinde tribünde kıyamet kopuyor
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'la karşılaşıyor. Uzun süredir performansı eleştiri konusu olan Samatta, bu maçta da beklentilerin altında kalınca Ülker Stadı'ndaki taraftarlar tarafından ıslıklandı. Tanzanyalı forvete sosyal medyada da büyük tepki gösterildi. Sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları paylaşımlarla futbolcunun adını sosyal medya gündeminde zirveye yerleştirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Daha önce kendisine verilen şanları iyi kullanamayan Samatta bu maçta da etkisiz bir görüntü çizdi. Tanzanyalı forvete tribünlerden tepki yükseldi.

SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ ÇOK BÜYÜK

Özellikle karşılaşmanın 59. dakikada topu kontrol edemediği pozisyonda Ülker Stadı'nın tribünleri tarafından ıslıklanan Samatta'ya sosyal medyada da büyük tepki vardı. Tanzanyalı futbolcu için yapılan tepki paylaşımları sonrası futbolcunun ismi sosyal medya gündeminde zirveye oturdu.

Fenerbahçe taraftarının Samatta'ya tahammülü kalmadı! Top her ayağına geldiğinde tribünde kıyamet kopuyor
Fenerbahçe taraftarının Samatta'ya tahammülü kalmadı! Top her ayağına geldiğinde tribünde kıyamet kopuyor
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