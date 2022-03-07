Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor maçına yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı, Ozan Buğra Koşar - Spor
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- Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor maçına yoğun ilgi Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.
- Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor maçına yoğun ilgi
İSTANBUL - Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.
Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesine sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tüm biletlerin satıldığı müsabakada Fenerbahçe taraftarı stat çevresine akın etti. Stada giriş noktalarında ise yoğunluk dikkat çekti.