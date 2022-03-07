Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor maçına yoğun ilgi - Haberler

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Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor maçına yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı, Ozan Buğra Koşar - Spor
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- Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor maçına yoğun ilgi Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.

- Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor maçına yoğun ilgi

İSTANBUL - Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.

Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesine sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tüm biletlerin satıldığı müsabakada Fenerbahçe taraftarı stat çevresine akın etti. Stada giriş noktalarında ise yoğunluk dikkat çekti.

Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor maçına yoğun ilgi

Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor maçına yoğun ilgi

Fenerbahçe taraftarından Trabzonspor maçına yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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