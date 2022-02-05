Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a olay gönderme! Tribünde Norveç bayrağı açtılar - Haberler Spor
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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a olay gönderme! Tribünde Norveç bayrağı açtılar

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe taraftarı, Başakşehir maçında tribünde Norveç bayrağı açarak Başkan Ali Koç'un "Ali Koç bırak git' etiketi var ya bunların hepsini inceliyoruz. Yüzde 49,7'si Norveç'ten bot hesap." sözlerine gönderme yaptı.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerden Ali Koç'a göndermede bulundu.

"YÜZDE 49.7'Sİ NORVEÇ'TEN"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan kendisine yapılan istifa çağrılarına ilişkin konuşan Başkan Ali Koç, "'Ali Koç bırak git' etiketi var ya bunların hepsini inceliyoruz. Yüzde 49,7'si Norveç'ten bot hesap. Onların basında ayakları var, bunlar organize çeteler. Norveç'te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış. Bundan etkilenen samimi taraftarlarımız da var." demişti. Sarı-lacivertli taraftarlar bu sözler üzerine tribünde açtıkları Norveç bayrağıyla Ali Koç'a göndermede bulundu.

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a olay gönderme! Tribünde Norveç bayrağı açtılar

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Başakşehir, Fenerbahçe, Süper Lig, Ali Koç, Spor, Haber

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