Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a olay gönderme! Tribünde Norveç bayrağı açtılar

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerden Ali Koç'a göndermede bulundu.

"YÜZDE 49.7'Sİ NORVEÇ'TEN"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan kendisine yapılan istifa çağrılarına ilişkin konuşan Başkan Ali Koç, "'Ali Koç bırak git' etiketi var ya bunların hepsini inceliyoruz. Yüzde 49,7'si Norveç'ten bot hesap. Onların basında ayakları var, bunlar organize çeteler. Norveç'te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış. Bundan etkilenen samimi taraftarlarımız da var." demişti. Sarı-lacivertli taraftarlar bu sözler üzerine tribünde açtıkları Norveç bayrağıyla Ali Koç'a göndermede bulundu.