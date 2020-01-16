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Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Önder Özen için çağrıda bulundu

Fenerbahçe'de Fransız Teknik Direktör Damien Comolli'nin istifa etmesinin ardından sarı lacivertli taraftarlar görevi devralması için Önder Özen'e çağrıda bulundu.

16.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:37
Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Önder Özen için çağrıda bulundu

Sarı lacivertlilerde 1.5 sezon görev alan Comolli ile yolların ayrılmasının ardından taraftarlar sosyal medyada ismini Türkiye gündemine taşıdı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Daha önce 'de Zico'nun yardımcısı olarak görev yapan ve Beşiktaş'ta Sportif Direktörlük yapan Önder Özen'in Comolli'nin yerine Fenerbahçe'ye gelmesini isteyen Fenerbahçe taraftarları Twitter'da gündem yarattı.

2015'te Kasımpaşa'da Teknik Direktörlük de yapan Önder Özen'in Fenerbahçe'ye dönmesi için sarı lacivertli taraftarlar çarpıcı paylaşımlar yaptı.

İşte Önder Özen için paylaşılan mesajlardan bazıları;



Haber Videosu

: Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Önder Özen için çağrıda bulundu
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HABER YORUMLARI (6)

  • KARTAL NADO:
    Önder Özen , Serkan Reçber . . . eski idari menejerlerimiz . . bakın biz başarıdan başarıya koşuyoruz , arkadaş eliniz değmişken , Beşiktaş''dan , 3 , 5 de topçu versek ya size . . :)
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  • CENGO:
    Sevdiğimden değil ama Comolli gibi adamlarla çalışamadığımızdan dolayı futbolumuz ilerlemiyor sorun bizde de olabilir onda da olabilir bilemiyorum ama olmuyor işte. futbol global bir oyun ve gelecekse de sportif direktörlük koltuğuna marka değeri olan birinin gelmesi gerekir Önder hocanın futbol bilgisi ve zekasından şüphem yok ama hangi oyuncu özellikle yabancı oyuncu önder hocayı muhatap alır yapmayın ya.
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  • FATİH:
    Bu da Ersun Yanal gibi olmasın, adam gelsin diye kampanya başlattınız sonra defe koyup çaldınız. . . .
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  • FORZA BEŞİKTAŞ:
    fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum. bizim mal yöneticiler bu adamın kıymetini bilmediler. gelirse çok iyi iş yaparlar.
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