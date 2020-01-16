Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Önder Özen için çağrıda bulundu
Fenerbahçe'de Fransız Teknik Direktör Damien Comolli'nin istifa etmesinin ardından sarı lacivertli taraftarlar görevi devralması için Önder Özen'e çağrıda bulundu.
Sarı lacivertlilerde 1.5 sezon görev alan Comolli ile yolların ayrılmasının ardından taraftarlar sosyal medyada Önder Özen ismini Türkiye gündemine taşıdı.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Daha önce Fenerbahçe'de Zico'nun yardımcısı olarak görev yapan ve Beşiktaş'ta Sportif Direktörlük yapan Önder Özen'in Comolli'nin yerine Fenerbahçe'ye gelmesini isteyen Fenerbahçe taraftarları Twitter'da gündem yarattı.
2015'te Kasımpaşa'da Teknik Direktörlük de yapan Önder Özen'in Fenerbahçe'ye dönmesi için sarı lacivertli taraftarlar çarpıcı paylaşımlar yaptı.
İşte Önder Özen için paylaşılan mesajlardan bazıları;
Haber Videosu: Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Önder Özen için çağrıda bulundu
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Önder Özen , Serkan Reçber . . . eski idari menejerlerimiz . . bakın biz başarıdan başarıya koşuyoruz , arkadaş eliniz değmişken , Beşiktaş''dan , 3 , 5 de topçu versek ya size . . :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Türk sportif direktörlerden bu işi en iyi yapanlardan birisidir.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Sevdiğimden değil ama Comolli gibi adamlarla çalışamadığımızdan dolayı futbolumuz ilerlemiyor sorun bizde de olabilir onda da olabilir bilemiyorum ama olmuyor işte. futbol global bir oyun ve gelecekse de sportif direktörlük koltuğuna marka değeri olan birinin gelmesi gerekir Önder hocanın futbol bilgisi ve zekasından şüphem yok ama hangi oyuncu özellikle yabancı oyuncu önder hocayı muhatap alır yapmayın ya.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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KURTAR BİZİ ÖMER, PARDON , ÖNDER REYİİİİİZZZZZZZ !!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu da Ersun Yanal gibi olmasın, adam gelsin diye kampanya başlattınız sonra defe koyup çaldınız. . . .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum. bizim mal yöneticiler bu adamın kıymetini bilmediler. gelirse çok iyi iş yaparlar.Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır