: Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Önder Özen için çağrıda bulundu

16.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:37

Sarı lacivertlilerde 1.5 sezon görev alan Comolli ile yolların ayrılmasının ardından taraftarlar sosyal medyada Önder Özen ismini Türkiye gündemine taşıdı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Daha önce Fenerbahçe'de Zico'nun yardımcısı olarak görev yapan ve Beşiktaş'ta Sportif Direktörlük yapan Önder Özen'in Comolli'nin yerine Fenerbahçe'ye gelmesini isteyen Fenerbahçe taraftarları Twitter'da gündem yarattı.

2015'te Kasımpaşa'da Teknik Direktörlük de yapan Önder Özen'in Fenerbahçe'ye dönmesi için sarı lacivertli taraftarlar çarpıcı paylaşımlar yaptı.

İşte Önder Özen için paylaşılan mesajlardan bazıları;

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