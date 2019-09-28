Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'i unutmadı

28.09.2019 19:59

Süper Lig'in 6. Haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi müsabakası öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Koray Şener pankartı açtı.

GALATASARAY TRİBÜNLERİ DE DESTEK VERDİ

Geçtiğimiz sezon TT Arena'da oynanan müsabakada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Şener'i unutmayan Fenerbahçeli taraftarlara bir destekte Galatasaray tribünlerinden geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Koray Şener lehine tezahüratlarda bulunurken Fenerbahçeli taraftarlar ise geçtiğimiz yıllarda vefat eden tribün lideri Alpaslan Dikmen lehine tezahürat yaptı.

FENERBAHÇE TWITTER'DAN DA PAYLAŞTI

Fenerbahçe Kulübü de maç başlamadan hemen önce resmi Twitter hesabından Koray Şener için paylaşım yaptı. İşte Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı paylaşım;

KORAY ŞENER KİMDİR?

Koray Şener, 20 yaşındaydı. Kocaeli Üniversitesi öğrencisi olan Koray Şener aynı zamanda da 1907 ÜNİFEB üyesiydi. Galatasaray- Fenerbahçe derbisini seyretmeye gelen sarı-lacivertli taraftar Koray Şener tribünde rahatsızlandı. Koray Şener kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli'nden gelen Koray Şener tribünde aniden rahatsızlandı. Şener'e ilk müdahale tribünde bulunan sağlık görevlilerinden gelirken, Koray Şener apar topar hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şener hayata veda etti.