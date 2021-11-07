Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy'den ayrılmıyor: Ali Koç buraya, hesap ver taraftara
Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de kötü gidişat durdurulamıyor. Son 4 haftada yalnızca 1 puan alabilen sarı-lacivertlilerde taraftarlar yönetime tepkili. Kayseri maçının ardından stat etrafından ayrılmayan Fenerbahçeliler, Ali Koç ve yönetimi istifaya çağırıyor.
Fenerbahçe galibiyet hasretini Kayseri karşısında da dindiremedi. Ülker Stadı'nda 1 puanı son saniyede kurtaran sarı-lacivertlilerde taraftarların yönetime büyük tepkisi var.
"ALİ KOÇ BURAYA, HESAP VER TARAFTARA"
Kayserispor karşılaşmasında 2 farklı geriye düştükten sonra Kadıköy'de başlayan "Yönetim istifa" tazahüratları stat dışına taşındı. Üst üste gelen kötü sonuçlarla büyük yıkım yaşayan taraftarlar karşılaşmanın ardından stat etrafında toplanarak Ali Koç ve yönetimi istifaya çağırırken, "Ali Koç buraya, hesap ver taraftara" şeklinde tezahüratlar yaptılar.
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