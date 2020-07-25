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Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019/20 sezonunu Rizespor galibiyetiyle noktaladı

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, sezonunu galibiyetle noktaladı ve 7. sırada bitirdi. Kaptan Emre Belözoğlu da bu karşılaşmayla birlikte 24 yıllık futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

25.07.2020 23:10 | Son Güncelleme: 25.07.2020 23:22

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı lacivertliler 2019/20 sezonunu 53 puanla 7. sırada tamamladı. Avrupa kupalarına katılma şansını daha önce yitiren Fenerbahçe'de son haftadaki galibiyet golleri 39. dakikada Emre Belözoğlu, 60. dakikada Garry Rodrigues ve 90. dakikada Ozan Tufan'dan geldi.

RİZE LİGDE KALDI

Rakiplerinin puan kaybetmesiyle 35 puanla 15. sırada kalan ve küme düşmekten kurtulan Çaykur Rizespor'un tek golünü 53. dakikada Milan Skoda kaydetti.

KAPTANDAN VEDA

Sarı lacivertli ekipte kaptan Emre Belözoğlu, 24 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı. 39 yaşındaki orta saha, 64. dakikada oyundan çıktı ve kaptanlık pazubandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ın koluna taktı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019/20 sezonunu Rizespor galibiyetiyle noktaladı
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