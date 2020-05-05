Fenerbahçe, sosyal mesafeli antrenmanlarına devam etti
05.05.2020 17:24 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:25
Fenerbahçe, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü.
Fenerbahçe, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü.
4'erli gruplar halinde tesislere gelen futbolcular, sosyal mesafe kuralına uygun olarak antrenmanlarını yaptı.Sarı lacivertli oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda dayanıklılık parkurunda top sürme ve bitiricilik çalışmaları yaptı.
Antrenman öncesi oyunculara ve Can Bartu Tesisleri'ndeki görevli personele koronavirüs testi PCR yapıldı.
Kaynak: DHA