Fenerbahçe sezonu yarın Adana Demirspor deplasmanında açacak
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Fenerbahçe sezonu yarın Adana Demirspor deplasmanında açacak

Fenerbahçe sezonu yarın Adana Demirspor deplasmanında açacak
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk maçında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk maçında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Uzun süredir şampiyonluk hasreti bulunan sarı-lacivertliler, Adan Demirspor deplasmanında kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de 2 önemli eksik

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 önemli oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde hazırlık döneminde en çok göze çarpan 2 hücum oyuncusu maç öncesi yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de omuz sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas ile adele ağrısı yaşayan Enner Valencia, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Yeni transferlerden bir ismin lisansı çıkarıldı

Fenerbahçe, sezon öncesi şu ana dek 5 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi.

Sarı-lacivertliler, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Steven Caulker, Serdar Dursun ve Min-Jae Kim'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi ise bu isimlerden şu ana dek sadece Serdar Dursun'un lisansı çıkarıldı.

Sarı-lacivertlilerde diğer oyuncuların ise Adana Demirspor deplasmanında oynaması için maç saatine kadar lisanslarının TFF listesine eklenmesi gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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