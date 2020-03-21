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Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye, Spor

Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak

Uzun süredir sol bek pozisyonu için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Inter'ın deneyimli oyuncusu Kwadwo Asamoah'ı gündemine aldı. Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan Ganalı oyuncuyu bir dönem Galatasaray da istemişti.

21.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:56
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak

Şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Yönetim, yeni hocayla anlaştıktan sonra ilk iş olarak sol bek transferi yapacak. Yıllardır sarı-lacivertli takımın adeta kanayan yarası olan sol bek bölgesi için düşünülen isim ise Asamoah. Serie A ekibi Inter'de futbol yaşantısını sürdüren Ganalı futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edildi.

ADI GALATASARAY İLE DE ANILMIŞTI

Futaa'da yer alan habere göre, yeni sezonda Inter'de oynamayı düşünmeyen Asamoah'la Fenerbahçe ilgileniyor. Napoli, Lazio ve Hoffenheim gibi Avrupa'nın önemli takımlarının radarında olan 31 yaşındaki sol bek Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Juventus'ta oynadığı dönemde adı Galatasaray'la anılan ancak sarı-kırmızılı takım yerine Inter'e giden Asamoah'ın İtalya'da mutsuz olduğu, bu kez İstanbul'un yolunu tutarak Fenerbahçe'ye imza atabileceği aktarıldı. Asamoah bu sezon 11 kez Inter forması giyerken 1 asist yapma başarısı gösterdi.

(Fanatik)

Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak

Haberin Videosu:

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak

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