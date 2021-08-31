Fenerbahçe, Senegalli futbolcu M'Baye Niang'a imza attırıyor
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Fenerbahçe, Senegalli futbolcu M'Baye Niang'a imza attırıyor

Fenerbahçe, Senegalli futbolcu M'Baye Niang'a imza attırıyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Transferin bitimine sayılı günler kala Fenerbahçe, M'baye Niang transferinde önemli bir aşama kaydetti. Rennes kulübü, 26 yaşındaki futbolcuyu maliyeti sebebiyle elden çıkarmaya karar verdi. Niang'ın Fenerbahçe'nin yeni santrforu olması an meselesi.

Forvet hattını güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, uzun süredir gizli yürüttüğü transfer çalışmasında sona yaklaştı.

HÜCUMUN HER HATTINDA OYNUYOR

DHA'nın haberine göre; son olarak Rennes forması giyen M'Baye Niang'ın Fenerbahçe'nin yeni santrforu olması an meselesi.

Daha önce Milan, Torino, Ahli ve Rennes formaları giyen 26 yaşındaki Niang'ın mevkii santrfor ancak forvet hattında sağ ve sol kanatta da etkili oluyor.

Fenerbahçe, Senegalli futbolcu M'Baye Niang'a imza attırıyor

MALİYETİ EL YAKIYOR

Rennes kulübünün Niang'ın maliyetini karşılamakta zorlandığı ve futbolcuyu Fenerbahçe'ye satmaya gönüllü olduğu aktarıldı.

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