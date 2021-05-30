Fenerbahçe, Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Marcelo için harekete geçti
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Fenerbahçe, Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Marcelo için harekete geçti

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Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler, Real Madrid'in Bayern Münih'ten Alaba'yı transfer etmesinin ardından takımda forma bulma şansı azalan Marcelo için devrede. İspanyol medyasının iddiasına göre Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız için en iyi teklifi sunan kulüp.

Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Real Madrid'in dünyaca ünlü sol beki için Fenerbahçe devrede. İspanyol basınına göre, birçok kulüpten teklif alan Marcelo için en cazip seçenek sarı-lacivertliler.

EN YÜKSEK TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Marcelo'yu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Haberde Marcelo'nun Real Madrid'de gözden düştüğü ve takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında yer aldığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü sol bek için nabız yoklaması yaptığı ve Real Madrid'deki geleceğinin belirsiz olması sebebiyle yıldız futbolcu için tüm şartları zorlayacağı aktarıldı. Haberde Marcelo'nun peşinde birçok Avrupa kulübünün olduğunu fakat en yüksek teklifin Fenerbahçe'den geldiği aktarıldı.

Fenerbahçe, Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Marcelo için harekete geçti
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