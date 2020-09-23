Fenerbahçe, Porto ile Ze Luis'in transferi için anlaşma sağladı Ze Luis'in 1 yıllığına kiralanması ve zorunlu satın alma maddesi konusunda Porto ile anlaşma sağlandı. Golcü futbolcunun hafta sonuna kadar İstanbul'da olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ligde oynanan ve 0-0 berabere biten Hatayspor maçından sonra forvet sorunu iyice dillendirilmeye başlanmıştı. Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının ardından o bölgedeki boşluğun doldurulması için birçok yıldız isimle görüşmeler yapılırken, sarı-lacivertli kulüp sonunda yılan hikâyesine dönen santrfor transferine noktayı koydu.

PORTO İLE ANLAŞILDI

Sarı-lacivertliler, Porto'da forma giyen Ze Luis'i kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncu için kulübü Porto ile yapılan pazarlıklar dün mutlu sonla bitti. Fenerbahçe, Yeşil Burun Adalı futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak için Portekiz ekibiyle anlaştı.

OPSİYONU 6 MİLYON EURO

Tecrübeli golcü ile de 3 yıllığına sarı-lacivertli formayı giymesi konusunda el sıkışıldı. Satın alma maddesindeki rakamın 6 milyon Euro civarı olduğu öğrenilirken, Ze Luis'in hafta sonuna kadar sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

(Sabah)

Kaynak: Haberler.com