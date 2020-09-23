Fenerbahçe, Porto ile Ze Luis'in transferi için anlaşma sağladı
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Fenerbahçe, Porto ile Ze Luis'in transferi için anlaşma sağladı

23.09.2020 09:26 | Son Güncelleme: 23.09.2020 09:42

Ze Luis'in 1 yıllığına kiralanması ve zorunlu satın alma maddesi konusunda Porto ile anlaşma sağlandı. Golcü futbolcunun hafta sonuna kadar İstanbul'da olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ligde oynanan ve 0-0 berabere biten Hatayspor maçından sonra forvet sorunu iyice dillendirilmeye başlanmıştı. Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının ardından o bölgedeki boşluğun doldurulması için birçok yıldız isimle görüşmeler yapılırken, sarı-lacivertli kulüp sonunda yılan hikâyesine dönen santrfor transferine noktayı koydu.

PORTO İLE ANLAŞILDI

Sarı-lacivertliler, Porto'da forma giyen Ze Luis'i kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncu için kulübü Porto ile yapılan pazarlıklar dün mutlu sonla bitti. Fenerbahçe, Yeşil Burun Adalı futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak için Portekiz ekibiyle anlaştı.

OPSİYONU 6 MİLYON EURO

Tecrübeli golcü ile de 3 yıllığına sarı-lacivertli formayı giymesi konusunda el sıkışıldı. Satın alma maddesindeki rakamın 6 milyon Euro civarı olduğu öğrenilirken, Ze Luis'in hafta sonuna kadar sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

(Sabah)

Fenerbahçe, Porto ile Ze Luis'in transferi için anlaşma sağladı

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (1)
FATİH: hafta sonu maç var bu akşam gelsin iki idman yesin pazar maça çıksun
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