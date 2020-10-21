Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 20 milyon euroya çıkardı
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Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 20 milyon euroya çıkardı

21.10.2020 11:22 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:31

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 11 puan toplayarak şampiyonluk hedefini şimdiden ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin gösterdiği bu form grafiğinde Ozan Tufan dikkat çeken isimlerden biri oldu. Bu gelişmeler sonrasında Fenerbahçe, Ozan'ın sözleşmesiyle ilgili beklenen hamleyi yaptı.

A Milli Takım ve Fenerbahçe'de gösterdiği performansla parmak ısırtan başarılı futbolcu, Kanarya'da forvet arkası pozisyonda harika işlere imza atıyor.

Sezona istediği gibi başlayamayan ve Çaykur Rizespor'la oynanan ligin ilk maçında yedek kulübesinde oturan milli futbolcu, sonraki süreçte formasını aldı ve hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda çok başarılı maçlar çıkardı.

Özel hayatını da düzene sokup nişanlanan milli oyuncu, evinin alt katını spor salonuna çevirerek gücüne güç kattı. Sarı-lacivertli yönetim de hem A Milli Takım'da hem de Fenerbahçe'deki performansıyla göz dolduran deneyim orta saha için harekete geçti.

20 MİLYON EURO GELİRSE SERBEST KALABİLECEK

Tavkim'in haberine göre; Ozan Tufan harika performansıyla Avrupa takımlarının da radarına girmeyi başardı. Fenerbahçe yönetimi, genç yıldızın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini ise güncelledi. Ozan Tufan, sezon sonu ancak 20 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'ye veda edebilecek.

PREMIER LİG EKİPLERİNİN GÜNDEMİNDE

Fenerbahçe'yle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki orta sahanın transfer döneminde Valencia'nın gündemine girdiği iddia ediliyordu.

İspanyol ekibinin milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade edilirken bu transfer gerçekleşmemişti. Premier Lig'den de talipleri bulunan Ozan Tufan, Premier Lig takımlarının da radarında.

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 20 milyon euroya çıkardı

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